Mit zwei ÖSV-Riesentorläufen stand die Liese-Prokop-Strecke am Annaberg am Wochenende erstmals richtig am Prüfstand — und hat nicht bestanden!

Die Strecke ist nach der Schließung des klassischen Pfarrboden-Rennhangs mit Unterstützung vom Sportland NÖ neu am Reidl-Sektor geschaffen worden. Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Rennhang war aber auch das Manko des Tages. Der schattige Pfarrboden hatte immer eisige Verhältnisse geboten, wohingegen der neue sonnenausgerichtete Hang nur ein Matschrennen zuließ. Der Einsatz des Rutschkommandos machte zwar die Durchführung des Rennens möglich, doch einige Fahrer reisten aus Sicherheitsgründen bereits nach dem ersten Lauf ab. Keine falsche Entscheidung, denn im zweiten Lauf kam es zu einer wahren Sturzorgie.

Dem ganzen Drumherum zum Trotz fuhr Dominic Haider vom SCU Frankenfels nach Rang zwei im ersten Lauf sogar noch die Tagesbestzeit im zweiten Lauf, aber die Kritik der Fahrer an der Strecke wollte nicht verstummen. Ein Südhang mag in St. Moritz auf über 2000 Metern Seehöhe sinnvoll sein, aber in den Voralpen wird es da in Zeiten des Klimawandels nur sehr selten reguläre Rennen geben.