Auch die dritte Amtszeit von Marc-André Unterhuber kam beim SC Hainfeld zu einem abrupten Ende. Nach der bitteren Pleite gegen Rabenstein trennten sich Unterhuber, der gerne nochmals irgendwo als Spielertrainer wirken möchte, und Obmann Harald Fischer einvernehmlich.

Vor allem die Fans wollten Unterhuber nicht mehr. Ob zurecht, sei dahingestellt. Schließlich war nach der verunglückten Anmeldung von Wunderbaldinger in der Winterübertrittszeit klar, dass es sich mit dem Titel in der Gebietsliga nicht ausgehen wird. Gerade in der Abwehr fehlte doch die Qualität.

Unterhuber machte aber aus der Not eine Tugend, und baute junge Spieler in die Mannschaft ein. Die Konstanz ließ dadurch natürlich zu wünschen übrig. So folgten unglückliche Niederlagen, wie am Samstag gegen Rabenstein, als man versucht hat, das 1:1 zu verwalten und prompt das 1:2 kassiert hat. Eine Niederlage zu viel für Unterhuber!

Und dasselbe Schicksal hat wohl Toni Kelenc in Wilhelmsburg ereilt. Ihm machte die Auslosung zu schaffen, denn der Abstiegskandidat hatte die Topteams zuerst, die Gegner auf Augenhöhe kommen erst. Vertraut man dafür Kelenc oder setzt man im Abstiegskampf auf den Trainereffekt? Keine leichte Entscheidung, die bei Redaktionsschluss noch ausstand.