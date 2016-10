Mittendrin statt nur dabei sind sie, die Rohrbacher Kicker. Nach dem 1:0-Erfolg im Schlagerspiel gegen Eggenburg gehört die Kovacevic-Elf nun hochoffiziell zum Kreis der Titelanwärter. Selbst die Winterkrone ist in Reichweite. Das Gölsental in der 1. NÖN-Landesliga? Warum nicht! Von einem starken Zugpferd profitiert die ganze Region.

Schon in der vergangenen Spielzeit durften die Rohrbacher am Aufstieg schnuppern, verpassten erst im Finish den Einzug in die Relegation. Dort wäre man wohl – ebenso wie Eggenburg – chancenlos gewesen. Weil „Ost“-Vertreter Bruck zu stark war, nun auch eine Etage höher eine gute Rolle spielt. Und weil die Zeit noch nicht reif war. Heuer sieht‘s schon wieder ganz anders aus. Das Meisterrennen in der 2. Landesliga West ist offen – und der USC mit einer eingespielten Truppe ein hochseriöser Anwärter in Sachen Aufstieg. Rohrbach könnte ein Vakuum füllen. Denn die Region rund um St. Pöltner ist nicht gerade überversorgt mit Landesligisten. Einzig der ASV Spratzern behauptet sich in der höchsten NÖ-Spielklasse.

Das Einzugsgebiet wäre also da für einen Lilienfelder Landesligisten. Auch das Umfeld, allen voran das Stadion, kann sich sehen lassen – Prädikat landesligatauglich. Fehlt nur mehr das Tüpfelchen am I.