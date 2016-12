Wer im Haushaltsvoranschlag der Bezirkshauptstadt große Überraschungen sucht, wird nicht fündig. Programmgemäß bildet 2017 das Projekt Zu- und Umbau des Rathauses mit Schaffung eines (gesetzlich vorgeschriebenen) behindertengerechten Zuganges das teuerste außerordentliche Vorhaben.

Im Budget verankerte Kanal- und Straßensanierungsarbeiten oder die Belagserneuerung der Laufbahn beim Sportplatz fallen indes in die Kategorie „Notwendigkeiten.“ Nicht notwendig, aber nachvollziehbar, ist hingegen der geplante Verkauf des Gemeindewaldes, aus dem die Stadt zumindest 200.000 Euro lukrieren will. Was fängt die Kommune mit 25 Hektar Wald an, wenn sie mangels Forst-Fachmann im eigenen Wirkungsbereich alle Leistungen zur Waldbewirtschaftung zukaufen muss? Wenig. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Veräußerung des Forstes eine gute Idee. Der daraus erzielte Erlös kann für wichtigere Projekte, wie den Hochwasserschutz, verwendet werden. Die Verwüstungen aus der Jahrhundertflut 1997 bleiben in Lilienfeld unvergessen. Jeder Cent, der für besseren Schutz ausgegeben wird, ist optimal investiert.