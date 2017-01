Die Kaumberger Rotkreuz-Ortsstelle sucht dringend Nachwuchs. Aus alters- und gesundheitlichen Gründen schrumpft das Team immer weiter und es sind nur mehr sieben Sanitäter übrig, die in der Nacht und am Wochenende Dienst machen. Ein Zustand, der auf Dauer nicht funktionieren kann.

Gerade in kleinen Gemeinden finden sich immer weniger Menschen, die ihre Freizeit für andere opfern möchten und können. Gerade im Bezirk Lilienfeld, aus dem viele in andere Bezirke zum Arbeiten auspendeln und dafür weite Strecken in Kauf nehmen, ist es auch verständlich, wenn man in der Nacht und am Wochenende keine freiwilligen Arbeiten verrichten möchte.

Allerdings stellt das das bewährte System ganz schön auf die Probe. Schließlich erwarten wir uns Hilfe, wenn wir beim Notruf 144 anrufen. Gibt es aber nicht genug Leute, die Dienst machen, kann man sich in Zukunft nicht mehr darauf verlassen, dass sofort jemand kommt. Deswegen ist es für uns alle entscheidend, dass sich Freiwillige finden, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen.