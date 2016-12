,,Wir bedanken uns für den OP-Neubau. Das nützt uns aber nichts, wenn wir keine Leitung in der Chirurgie haben“: Unmissverständliche Worte findet Leopoldine Grupp, die Obfrau des Vereins der Freunde des Krankenhauses Lilienfeld, für die aktuelle Situation im Landesklinikum.

Seit über einem Jahr ist der Posten des Leiters der Chirurgischen Abteilung vakant, eine Ausschreibung kam bis dato nicht zustande. „Man hat das Gefühl, es fehlt der politische Wille“, kommentiert Alt-Bürgermeister Herbert Schrittwieser (VP), der zweite Obmann-Stellvertreter des Vereins, die ausständige Nachbesetzung.

Von der Wichtigkeit eines Primars für die Chirurgie ist Schrittwieser überzeugt: „Ein Betrieb mit 370 Beschäftigten braucht einen Chef, der vor Ort ist, um eine effiziente Betriebsführung zu gewährleisten. Gespräche mit vielen Experten bestätigen und stärken uns in dieser Denkweise.“ Leopoldine Grupp pflichtet bei: „Lilienfeld ist ein kleines Krankenhaus mit hoher Qualität, wir sind daran interessiert, diese zu erhalten.“

Seit Milan Kudelka per Ende November 2015 die Leitung der Chirurgischen Abteilung im Landesklinikum Lilienfeld zur Verfügung gestellt hat, obliegt Oberarzt Josef Retzl die interimistische Führung.

Bernhard Jany, Abteilungsleiter der Unternehmenskommunikation in der NÖ Landeskliniken-Holding, betont, Kudelka habe die Primar-Funktion „unerwartet“ zurückgelegt. Jany beruhigt aber: „Die medizinische Versorgung am Standort Lilienfeld hinsichtlich Chirurgie bleibt weiter sichergestellt, es wird in Lilienfeld jedenfalls einen medizinisch Verantwortlichen geben. In welcher Form diese Verantwortlichkeit optimal gewährleistet sein wird, wird derzeit von Experten diskutiert.“