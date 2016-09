Auf der Suche nach Statisten für die beliebte Krimi-Serie „Soko Donau“ war die Besetzungsagentur „Extras“ im Fliegerbräu. „In den ersten zwei Stunden wurden wir von 150 Personen überrannt“, zeigte sich Matthias Gerstl, einer der Projektleiter beim Casting, begeistert. Im Laufe des Wochenendes sei die Zahl auf 320 angestiegen.

Dreharbeiten starten am 3. Oktober

Für diejenigen, die es geschafft haben, starten die dreitägigen Dreharbeiten am 3. Oktober. Die Polizisten, Spurensicherer und Kriminalbeamten werden in der Serie Stefan Jürgens, Gregor Seberg und Lilian Klebow unterstützen, „einen Heckenschützen, der in St. Pölten sein Unwesen treibt, zu fassen“, erläutert Gerstl. Ausgewählt wurde die Landeshauptstadt durch Zufall. „Wir brauchten ein neues Motiv und da kam uns St. Pölten gelegen, da wir einen Ort suchten, an dem es verlassene alte Gassen gibt“, erklärt Gerstl die Entscheidung für den Drehort. Im deutschen Pendant „Soko Wien“ sind oft die gleichen Polizisten im Einsatz. Für „Soko Donau“ wurde entschieden, neu zu casten. Zu sehen ist die Folge in ungefähr einem Jahr.