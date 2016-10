Nach dem Gault Millau wurde nun auch der A-la-Carte-Führer präsentiert. Drei Lokale aus dem Bezirk sind dabei. Das Wirtshaus „Leopold“ in Lilienfeld zählt zu den Aufsteigern des Jahres im Bezirk und in Niederösterreich. Um fünf Punkte mehr als im Vorjahr konnte es erringen und erhielt dafür einen Stern im A-la-Carte-Führer. Gelobt wurde die „gemäßigt, kreative, heimatverbunden Küche“, weniger begeisterte das „ausbaufähige Weinangebot“. Gäste sollen nach der hauseigenen Veltlinerabfüllung fragen, rät der Führer für Liebhaber der guten Küche. „Zur Philosophie des Wirtshauses gehört, dass Gäste einen Platz finden, an dem sie in gemütlicher Atmosphäre saisonale, ausgewählte Speisen mit Produkten und Zutaten aus der Region genießen können“, so Elisabeth Purmann vom „Wirtshaus Leopold“.

Ebenso zu den Aufsteigern des Jahres zählt das Gasthaus „Zum Blumentritt“ in St. Aegyd. Christa Hollerer und Ulli Hollerer Reichl dürfen sich über ein Plus von zwei Punkten im Vergleich zum Vorjahr freuen. Insgesamt sind das wie schon zuvor drei Sterne für die Küche und zwei Flaschen für das Weinangebot. Der A-la-Carte-Führer lobt besonders: „Eine mit sicherer Hand, Fantasie und Charme umgesetzte Küche, die mit der exzellenten Weinauswahl einen kongenialen Partner hat.“ Das Lokal sei ein Kleinod von Gasthaus mit viel Understatement und noch mehr Können.

Neueinsteiger ist das Claus Curn in Ramsau

Mit einer Haube vom Gault Millau geehrt, punktet das „Claus Curn“ in Ramsau mit einem besonders guten Preis-Leistungsverhältnis, allerdings ohne Stern. Claus Curn koche, was die Golfer nach der Runde über den Platz gerne zur Stärkung zu sich nehmen. Besonders hervorgehoben wird im A-la-Carte-Führer auch die ambitionierte Weinkarte, die gut zu den angebotenen Gerichten passt.