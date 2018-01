Im Landtagssaal in St. Pölten wurde am Freitag auf Initiative der Kultur.Region.Niederösterreich erstmals der Titel „Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk“ vergeben. 20 Gemeinden und eine Statutarstadt erhielten die Auszeichnung. Lilienfeld ist die Siegergemeinde aus dem Bezirk. Bewertet wurden die Bandbreite des Kulturangebots, besonders herausragende Kulturinitiativen sowie die Unterstützung der Kulturschaffenden durch die Gemeinde.

In der Bezirkshauptstadt besteht eine jahrzehntelange Kulturtradition

Abgedeckt wird ein breites Spektrum aller Musikrichtungen über Bildende Kunst bis hin zum Amateurtheater. Bedeutendste Säule ist das 1202 gegründete Zisterzienserstift Lilienfeld. Einblick in die Geschichte der Region und in die Entwicklung des Alpinskilaufes um Pionier Mathias Zdarsky gibt das Bezirksheimatmuseum.

„Die Sommerakademie, der ,Advent in Lilienfeld‘, der Mitteleuropa-Zyklus mit der Gymnasiumskooperation oder die Aktivtäten rund um ,aufHOHRchen‘ sind wichtige Veranstaltungen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. Heuer soll zum Beispiel das gemeinsame Singen beim am 15. August in Lilienfeld abgehaltenen Almwandertag nicht zu kurz kommen. Die Stadtgemeinde vergibt auch in unregelmäßigen Abständen einen eigenen Lilienfelder Kulturpreis. 2017 hat diesen das BG/BRG Lilienfeld bekommen.

„Wir brauchen Menschen, die Kultur spürbar machen"

Als Wertschätzung für die „freiwillige Arbeit“, so Labenbacher, waren zur Verleihung rund 15 Vertreter der Kulturorganisationen eingeladen. „Wir brauchen Menschen, die Kultur spürbar machen. Durch ihr kulturelles Engagement tragen sie zur lebendigen Entwicklung des ländlichen Raums bei und fördern die Lebensqualität“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, welche die Patronanz für den Wettbewerb übernommen hat.