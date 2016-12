Mit einem abwechslungsreichem Programm präsentierte sich am Wochenende der traditionelle dreitägige „Rohrbacher Advent“.

Kunst, Kultur und Kulinarik wurden von den heimischen Vereinen in Kooperation mit der Gemeinde angeboten. Viele Gäste versuchten sich an den kulinarischen Köstlichkeiten in den „Standln“ rund um die Pfarrkirche.

Glühwein und Punsch sowie regionale Leckereien wurden hier angeboten. Basteleien konnten indes von Freitag bis Sonntag im Gemeindesaal erworben werden und eine Buchausstellung rundete das Programm ab. „Der besondere Erfolg der Veranstaltung liegt darin begründet, dass unsere Vereine damit Dorfgemeinschaft wieder erlebbar machen und das von vielen Menschen so großartig angenommen wird“ “ zog Bürgermeister Karl Bader Bilanz.

Das 3KlangChor Konzert unter der Leitung von Gottfried Holzer und das Konzert des Chor 70 unter der Leitung von Barbara Zidar-Willinger sowie das Weisenblasen der Jugendblaskapelle waren kulturelle Fixpunkte der vielen Besucher. Aber auch ein vielfältiges Kinderprogramm wurde geboten. So erfreuten die Kinder der 1. und 4. Klassen Volksschule in der traditionellen Adventstunde mit ihren Darbietungen. Eifrig waren die Kinder auch in der „Kinderweihnachtsstube“ der Bäckerei Schindl bei der Sache.

Die Kleinsten durften Kekse ausstechen und Sterne backen. Die Hilfswerk-Tagesmütter boten indes im Pfarrheim professionelle Kinderbetreuung an. Das Gemeindehaus verwandelt sich bis zum Heiligen Abend mit den liebevoll dekorierten Adventfenstern zu einem großen Dorf-Adventkalender.