Eine neue Bestellung an der Spitze des Teams des Kleinzeller Kurhotels Salzerbad wurde mit Anfang Oktober vollzogen: Alois Heiss ist Verwaltungsdirektor.

Er habe mit seiner „offenen und kommunikativen Art im Bewerbungsgespräch sofort überzeugt“, heißt es vonseiten der Eigentümer, der Dr. Dr. Wagner GmbH. „Da sich die Führungskräfte in erster Linie als gute Gastgeber auszeichnen, bei denen das Wohlergehen unserer Patienten und Kurgäste an erster Stelle steht, ist die Entscheidung auf Herrn Heiss gefallen, der als Vizebürgermeister von Neulengbach bestens weiß, wie man Menschen begeistert und motiviert“, erklärt Katharina Lechner von der Recruiting-Abteilung auf NÖN-Anfrage. Ein großes Plus sei weiters seine Erfahrung in der gewerberechtlichen Geschäftsführung der Firma Rehau, da Heiss dadurch mit dem Alltag eines Direktors vertraut sei.

Mitarbeiterfest in Kleinzell veranstaltet

„Wir haben keine Zweifel daran, dass er sowohl ein Gewinn für unser Unternehmen, als auch für unsere Mitarbeiter ist“, so die Vorschusslorbeeren. Der neue Leiter soll tatkräftig die Auslastungssteigerung des Kleinzeller Hauses unterstützen sowie seine Ideen und Gedanken einbringen.

Dr. Dr. Wagner Gesundheit & Pflege ist in Österreich einer der größten privaten Anbieter und Arbeitgeber bei Kur, Rehabilitation, Pflege und Alltagsbetreuung. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Salzburg betreibt neun Vital- und Kurhotels, fünf Reha-Kliniken und fünf Pflegeheime, davon zwei mit Tageszentrum, sowie eine Einrichtung zur Alltagsbetreuung von Menschen mit Behinderung.

„Der tolle Arbeitseinsatz und der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist wichtig"

Damit sich die mittlerweile insgesamt rund 1.200 Mitarbeiter der verschiedenen Gesundheitseinrichtungen auch einmal austauschen können, wurde im September das große Mitarbeiterfest mit buntem Rahmenprogramm im Kurhotel Salzerbad veranstaltet. „Ich freue mich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Familien aus allen Betrieben so zahlreich erschienen sind. Es ist wichtig, dass auch die Partnerinnen oder Partner sowie die Kinder Einblick in das Unternehmen gewinnen“, sagte damals Geschäftsführer Stephan Wagner, „der tolle Arbeitseinsatz und der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist wichtig, um das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Kurgäste, Reha-Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu unterstützen.“ Eingeladen war ebenfalls die Kleinzeller Bevölkerung. Bürgermeister Reinhard Hagen und Vize Heidemarie Teveli wurde bereits der künftige Direktor Alois Heiss vorgestellt.