Laut Zeugenaussage fuhr ein 65-jähriger ungarischer Staatsbürger am Samstagmittag mit einem Fahrrad auf der B 23 in Lahnsattel, aus Richtung Terz kommend in Richtung Lahnsattel. Aus unbekannter Ursache sei der Radfahrer zu Sturz gekommen und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark nach Bruck an der Mur verbracht.



Die B 23 war im Unfallbereich bis mittags gesperrt.