Die NÖN hatte exklusiv über den seit mehr als einem Jahr vakanten Posten des Leiters der Chirurgischen Abteilung im Landesklinikum Lilienfeld berichtet.

Nach der harschen Kritik des Vereins der Freunde des Krankenhauses an der fehlenden Job-Ausschreibung hieß es daraufhin seitens der NÖ Landeskliniken-Holding, Experten würden über die Form der medizinischen Verantwortlichkeit für die Chirurgie diskutieren. Jetzt der Durchbruch: „Das Landesklinikum Lilienfeld und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen die Bevölkerung weit über die Bezirksgrenzen hinaus. Durch den Neubau von zwei Operationssälen am neuesten Stand der Technik und die nun fixierte Neubesetzung der Leitung der Chirurgie stellen wir dies auch in Zukunft sicher“, verkündet Landeshauptmann Erwin Pröll.

Betriebsrätin spricht von verfrühtem „Christkindl“

Die Ausschreibung des Primariats werde zu Jahreswechsel erfolgen, ergänzt Landtagsabgeordneter Karl Bader. Er betont: „Die Neubesetzung der Leitung der Chirurgie ist ein klares Bekenntnis zum Standort Lilienfeld und zur zukünftigen medizinischen Ausrichtung. Dieser wichtige Schritt freut mich besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesklinikums Lilienfeld und natürlich auch für die Bevölkerung im Bezirk. Das Landesklinikum Lilienfeld hat eine entscheidende Bedeutung für die Wirtschaft in der Region und bietet uns einen klaren Standortvorteil.“

Neben der Lokalpolitik atmet auch die Spitals-Belegschaft auf. „Die Ausschreibung für die Nachbesetzung der Chirurgie-Stelle ist wichtig für unseren Standort in Lilienfeld, wichtig für die gesamte Belegschaft und für den Bezirk Lilienfeld. Für mich als Betriebsratsvorsitzende ist dies eine äußerst erfreuliche Entscheidung, ein verfrühtes ,Christkindl‘ für alle im Haus. Somit können wir optimistisch auf das Arbeitsjahr 2017 blicken“, bringt es Betriebsratschefin Barbara Weiß auf den Punkt.

„Wichtige Entscheidung für die Zukunft “

Lilienfelds Alt-Bürgermeister Herbert Schrittwieser erklärt in seiner Funktion als zweiter Obmann-Stellvertreter des Vereins der Freunde des Krankenhauses Lilienfeld ebenfalls erleichtert: „Ich freue mich, weil das eine gute und wichtige Entscheidung für die Zukunft des Landesklinikums ist. Es geht nicht nur um die Erhaltung der Qualität der Versorgung, sondern auch um die wirtschaftliche und effiziente Führung des Krankenhauses Lilienfeld. Dazu ist diese Maßnahme von besonderer Bedeutung.“

Landesrat Karl Wilfing unterstreicht abschließend die Wichtigkeit des eingeleiteten Neu- und Umbaus der Operationssäle in Lilienfeld: „Mit dem Investitionsvolumen von rund 4,3 Millionen Euro wird auch der Intensivbereich mit IMCU neu strukturiert und an den neuesten Stand der Medizintechnik angepasst. Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum St. Pölten wird somit das gesamte Spektrum der Chirurgie standortübergreifend abgedeckt sein.“

Die Fertigstellung des Bauprojekts ist für das Jahr 2018 geplant. Gleichzeitig sollen auch die medizinischen Leistungen mit dem Standort St. Pölten abgestimmt werden, um so das medizinische Angebot weiter zu optimieren.