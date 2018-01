Als „nachhaltige Investition, um die Versorgungspflicht gegenüber der Bevölkerung umfassend wahrnehmen zu können“, bezeichnete die ärztliche Standortleiterin, Primaria Veronika Freystetter, den Neu- und Umbau des OP-Bereichs im Krankenhaus.

Nach dem Spatenstich im Oktober 2016 konnte mittlerweile der erste Bauabschnitt fertig gestellt werden. Der Teilbereich mit den zwei neuen Operationssälen und Technikzentrale wurde am vergangenen Donnerstag in Anwesenheit von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf eröffnet.

„Die wohnortnahe Versorgung und dass es trotz aller modernsten Technologien um den Menschen geht und Menschen hinter den Leistungen stehen“, betonte Pernkopf in seiner Rede. „Höchste Qualität und Niveau“, sprach Chirurgie-Primar Wolfgang Reiner an. Da ein Spital im Dauerbetrieb sei, müsse es auch personell, strukturell und technisch ausreichend besetzt sein, rief Reiner in Erinnerung.

„Es geht um Menschen und Menschen stehen hinter Leistungen.“ Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf

Ein „Herzenswunsch“ ging für Landtagsabgeordneten Karl Bader in Erfüllung. „Der Standort ist dem Land wichtig. Das Landesklinikum ist mit rund 370 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk und die Wertschöpfung hat ebenfalls wirtschaftspolitische Bedeutung“, so Bader.

Bei der Besichtigung konnten sich die Gäste, darunter Regionalmanagerin Christa Stelzmüller sowie die Klinikleitung, ärztlicher Direktor Thomas Gamsjäger, kaufmännischer Direktor Bernhard Kadlec und Pflegedirektorin Michaela Gansch, ein Bild machen. Geplant ist, mit Anfang Februar die Räumlichkeiten freizugeben. In der zweiten Bauphase werden der Intensivbereich und die Holding-Area errichtet. Der Abschluss des Gesamtprojektes erfolgt noch in diesem Jahr.

Die tagesklinische Komponente weiter ausbauen und mehr Operationen elektiver Art, welche vom Zeitpunkt nicht dringlich sind, nach Lilienfeld zu holen, nannte der medizinische Geschäftsführer Markus Klamminger von der Landesklinikenholding als künftige Aufgaben. Dank gab es von Standortleiterin Freystetter auch an den Lilienfelder Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, weil die Stadtgemeinde die Ansiedelung von Jungärzten fördern möchte.

Welche Bedeutung der OP-Neubau für die Bevölkerung hat, fragte indes NÖN.at nach. „Dass die Investition über 4,3 Millionen zur Absicherung des Krankenhausstandortes beiträgt“, waren sich 48,7 Prozent der User einig. Der Meinung – „zeitgemäße OP-Räume sind ein unbedingtes Muss, für den langfristigen Fortbestand des Spitals hat die Erneuerung aber keine Bedeutung“ – stimmten 39,1 Prozent zu. „Das kann ich nicht beurteilen“, räumten 12,2 Prozent bei der Online-Umfrage ein.