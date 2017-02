Bürgermeister Herbert Thumpser entwickelt sich immer mehr zum professionellen Schriftsteller.

Nachdem er bereits vier Bücher, darunter zwei Satiren, erfolgreich auf den Markt gebracht hat, widmet er sich in seinem neuesten Werk, an dem er derzeit fleißig arbeitet, den österreichischen Motorradprofis. Der Arbeitstitel: „Österreichische Motorradlegenden in Schräglage“.

„Dieses Buch soll neben einigen Beiträgen zu Rupert Hollaus die Porträts aller Staatsmeister unseres Staatsmeistertreffens beinhalten. Mit vielen Fotos, vielen Schmankerln aber natürlich den Erfolgen und Niederlagen“, berichtet Thumpser und erzählt: „Die Idee entstand beim Treffen im Vorjahr, da es ein derartiges Buch über österreichische Motorradfahrer nicht gibt.“

Auch Traisner Meister kommen im Buch vor

Selbstverständlich wird im Buch auch der Traisner Staatsmeister Anton Wanger eine Rolle spielen. Geplant ist eine Veröffentlichung im Herbst. Knapp 30 der 40 Staatsmeister haben mittlerweile Beiträge und unzählige Fotos geschickt. „Aus den ersten Beiträgen kann man sagen, es wird ein interessantes Buch, das die Motorradgeschichte anhand von Personen erzählt sowie ihre mitunter waghalsigen Anreisen ins Ausland, das Leben im Fahrerlager abseits von Hightech-Produkten und das fehlende Geld. Das Buch beschreibt auch die Kreativität von so manchem, um auf legalem Wege zu Geld zu kommen“, verrät Thumpser. Doch nicht nur Thumpser selbst, sondern auch sein Sohn Sebastian arbeitet derzeit an einem weiteren Buch. Dieses behandelt, untermalt mit vielen Bildern des Wilhelmsburger Karikaturisten Hubert Schorn, über viele Gegebenheiten und Persönlichkeiten, die in Verbindung mit dem Traisental stehen.

Herbert Thumpser, Bürgermeister und Hobby-Autor

Die Reise beginnt in Kernhof, macht einen Abstecher ins Gölsental nach Hainfeld und führt dann entlang der Traisen nach Traismauer. Vater Thumpser will hierbei seinem Sohn unterstützend zur Hand gehen, wenn es um die Herstellung von nötigen Kontakten zu den einzelnen Gemeinden geht. Die bislang erschienenen Bücher der beiden sind im Eigenverlag thucom erhältlich.