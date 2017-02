Das runde Jubiläum wird zwar erst nächstes Jahr gefeiert, der aktuelle neunte Lehrlingsempfang wartete aber ebenso wieder mit imposanten Zahlen auf: Im Jahr 2016 haben rund 90 junge Menschen in über 20 Traisner Betrieben eine Ausbildung genossen.

„Der Dank gilt den Firmeninhabern, den Ausbildnern, aber selbstverständlich auch den jungen Damen und Herren, die diese Ausbildung annehmen und sich zu künftigen Facharbeitern ausbilden lassen“, so Bürgermeister Herbert Thumpser. Dieser Empfang sei einerseits ein Danke an die Betriebe, andererseits solle damit der Respekt und die Hochachtung gegenüber den jungen Menschen ausgedrückt werden. Auch die Marktgemeinde Traisen ist zu einem Teil an der Ausbildung beteiligt.

„Für jeden jungen Menschen, der in Traisen einem Lehrberuf nachgeht, müssen wir Berufsschulerhaltungsbeiträge zahlen, mittlerweile mehr als 1.000 Euro pro Lehrling und pro Jahr. Dies leisten wir aber gerne, da uns die Ausbildung und Etablierung von Fachkräften ein Anliegen ist“, präzisiert Thumpser. Für die Marktgemeinde Traisen sei es ein sehr positives Zeichen, dass so viele Betriebe in einem kleinen Ort ausbilden und zahlreiche junge Menschen dadurch nach Traisen kommen, so der Ortschef.