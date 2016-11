Er ist der wohl größte Barbara-Karlich-Fan und macht auch kein Geheimnis daraus: Maximilian „Max“ Schwager, der Wirt des Kulturgasthofs „Zwei Linden“.

„Für mich ist und bleibt sie einfach die Talk-Queen“, betont er, dass er seit Jahren Karlichs Auftritte regelmäßig verfolgt, zum Teil sogar im ORF-Studio. Das bestätigt man auch seitens ihres Managements. „Herr Schwager ist regelmäßig in der Show zu Gast und hat Frau Karlich in seinen Gasthof eingeladen“, so die Auskunft auf NÖN-Anfrage. Er selbst kann es ja noch gar nicht fassen, dass es ihm wirklich gelungen ist, „seinen“ Star in seinen Gasthof zu holen und dann noch einen ganzen Abend für eine Lesung – die derzeit einzige in Niederösterreich. „Ich kenne Frau Karlich auch persönlich. In meinem Wohnzimmer hängt sogar ein Bild von ihr“, verrät Schwager.

Am 11. November ist es so weit: Dann wird Karlich aus ihrem Buch „Spitzbuben und Sternschnuppen“ Liebesgeschichten vorlesen. In diesem Werk gibt sie überdies 20 Tipps für eine perfekte Liebesbeziehung. Das Buch kann man nach der Lesung erwerben. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkassa 12 Euro. Karten: 02767/71168, info@zweilinden.at.