„,Lolita‘ soll nicht in Vergessenheit geraten. Schließlich ist sie bedeutend für Lilienfeld“, sagt Herbert Eder zu seinen Museumsplänen. Der Unternehmer ist Besitzer des Gebäudes, in dem der bekannte Schlagerstar der 1950er- und 1960er-Jahre eine Pension betrieb, die heute als Flüchtlingsunterkunft „Lolita“ dient.

| NOEN

Hits in Deutschland und USA

Eder hat noch einige Originalstücke, wie eine Musik- und eine Telefonanlage der gebürtigen St. Pöltnerin Edith Zuser, später Einzinger, die mit ihrem ersten Schlager „Weißer Holunder“ 1957 im gleichnamigen Film zu sehen war. Im selben Jahr konnte sie mit „Der weiße Mond von Maratonga“ als „Lolita“ den zweiten Platz der deutschen Hitparade belegen.

Ihr bekanntestes Lied „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ stammt aus 1960, womit sie in den USA-Charts sogar Platz fünf erreichte. „Jetzt suche ich Ausstellungsstücke über ‚Lolita‘“, appelliert Eder, sich an ihn zu wenden. Wo das „Lolita“-Museum eingerichtet werden soll, ist noch offen. Eder: „In der Pension Breitler wäre eine Option oder in einem Teil der ,Lolita‘ selbst.“ Was ihn freut: „Aufgrund meines Facebook-Aufrufs werden schon Fotos angeboten!“