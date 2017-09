Den Oktober 2015 wird Norbert Topf ewig in Erinnerung behalten: Die Jury wählte den Lilienfelder im salzburgerischen Leogang zum Weltmeister in der Sparte „Kinnbart-Freistil“.

„Mein Ziel ist, wieder Weltmeister zu werden"

Kommendes Wochenende startet der 55-Jährige in Austin (USA) die Mission erfolgreiche Titelverteidigung. „Mein Ziel ist, wieder Weltmeister zu werden. Einfach wird es aufgrund der großen Teilnehmerzahl aber nicht, auch ein Platz unter den letzten acht wäre schon ein Erfolg“, sagt Topf.

Zum Vergleich: In Leogang musste sich der Lilienfelder in der Kategorie „Kinnbart-Freistil“ gegen siebzehn Konkurrenten durchsetzen, in Texas rechnet Topf mit weitaus mehr Mitbewerbern. Insgesamt haben sich in den verschiedenen Sparten der Bart-WM 2017 schon fast 700 Teilnehmer aus 28 verschiedenen Ländern angemeldet.

"Ich werde den Bart aufgeschwungen tragen und in der Lederhose vor die Jury treten“

Wie der Lilienfelder seinen Bart in Austin konkret stylen wird, steht noch nicht fest. Nur so viel: „Die Vorbereitungszeit beträgt mindestens drei Stunden. Ich werde den Bart aufgeschwungen tragen und in der Lederhose vor die Jury treten“, verrät der 55-Jährige.

In Angriff nimmt Topf die Reise zur — hoffentlich erfolgreichen — Bart-WM 2017 übrigens zusammen mit seiner Frau und Josef Zeiler aus Haus im Ennstal, der 2013 in der Kategorie „Dali“ den Weltmeister-Titel einfahren konnte.