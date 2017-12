Zur Gründung

Gertrude Linzer, Isabella Neuhofer und Christine Pölz gelang es dank Unterstützung der Stadtgemeinde Lilienfeld, dem AMS Lilienfeld, dem Verein AlFa und FairWurzelt 15 befristete Frauenarbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig die Nahversorgung in Marktl sicherzustellen. Nach Umbauarbeiten im ehemaligen Kaufhaus Winkler wurden 1997 die Greißlerei, der Second-Hand-Shop und die Änderungsschneiderei mit finanzieller Unterstützung des AMS NÖ und des ESF eröffnet. Die sozialpädagogische Begleitung übernahm Reneè Lueger, die Finanzbuchhaltung Margit Zöchling. Letztere agierte in den letzten zehn Jahren als LIMA-Geschäftsführerin.

Aus der Statistik

Von 400 Transitmitarbeiterinnen wurden 204 Frauen (51 Prozent) in den 1. Arbeitsmarkt eingegliedert und 62 Frauen (15,5 Prozent) entschieden sich für eine Höherqualifizierung, um dauerhaft ihre Chancen zu erhöhen. Hoch ist auch die Eigenerwirtschaftung von durchschnittlich 41 Prozent, im Vergleich dazu liegt der geforderte Eigenerwirtschaftungsanteil eines sozialökonomischen Betriebes bei 20 Prozent.

Prämierungen

Gütesiegel für Betriebliches Gesundheitsmanagement 2012 und 2015 für die nachhaltigen Erfolge im Zuge der betrieblichen Gesundheitsförderung bei LIMA. 2012 Implementierung des QUASI-Prozessmanagements (Qualitätssicherung in sozialintegrativen Unternehmen) in Anlehnung an EFQM (European Foundation for Quality Management) der Quality Austria.

Studie

Der Frage „Welchen Nutzen und welche Wirkungen haben die sozialintegrativen Unternehmen (SIU) in Niederösterreich?“ ging das NPO&SE Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) nach. Analysiert wurden 27 soziale Unternehmen in Niederösterreich, darunter LIMA. Die wichtigsten Ergebnisse: Beschäftigung stiftet Sinn und Stabilität, jeder investierte Euro schafft in Geldwert umgerechnete Wirkungen von 2,10 Euro.