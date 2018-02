Kindergartengruppen: Insgesamt vier Gruppen, zwei davon in Lilienfeld; eine Gruppe in Marktl und eine in Schrambach

Vorhaben: Zubau des bestehenden Kindergartens in Lilienfeld, mit Baubeginn im Herbst 2018 und geplanter Fertigstellung vor dem Kindergartenjahr 2019/20.

Kostenpunkt: 300.000 Euro