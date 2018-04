2.000 Kilometer mit dem Kajak oder 4.000 Kilometer mit dem Dreirad: So manches Abenteuer hat Martin Müller (62) schon hinter sich. Nun steckt der Lilienfelder mitten in den Vorbereitungen für eine nicht alltägliche Alpenüberquerung. Müller will auf den Spuren des legendären Kriegsherren Hannibal über einen 3.000 Meter hohen Pass marschieren. Und zwar mit einem riesigen aufblasbaren Elefanten im Schlepptau, dem Müller ein fahrbares Untergestell gebaut hat, um sich sowohl auf der Straße als auch in schwierigem Gebirgsgelände bewegen zu können.

Eine nicht alltägliche Alpenüberquerung

Anstoß für Müllers neueste Idee war die 2016 aufgestellte Theorie eines kanadischen Wissenschaftlers, dass der Karthager Hannibal 218 vor Christi bei seiner Alpenüberquerung mit Kriegselefanten den Col de la Traversette (2.947 Meter) als Übergang nach Italien gewählt haben könnte. „Bisher hatten die meisten Historiker zwei andere Pässe favorisiert, weil diese nicht so hoch und schwierig zu begehen sind“, weiß Müller, der am Lilienfelder Gymnasium Professor für Sport und Bewegung sowie Geschichte ist.

Martin Müller plant, mit seiner selbst gebauten Elefanten-Attrappe von Guillestre in Frankreich über den Col de la Traversette nach Saluzzo in Italien zu marschieren, wie die rot markierte Route zeigt. | NOEN

„Als ich erkannte, dass 218 vor und 2018 nach eine unglaubliche Zahlenähnlichkeit abgeben, stellte sich für mich nur mehr die Frage, ob außer Hannibal schon irgendjemand vor mir den Col de la Traversette mit Elefanten überquert haben könnte“, schildert Müller.

Da Müllers Recherche negativ verlief, stand für ihn fest, dieses Abenteuer zu wagen. „In Zeiten des modernen Tierschutzes war mir von Anfang an klar, dass es kein lebendiger Elefant sein kann. So kam ich auf die Idee, ein riesiges aufblasbares Tier über den fast 3.000 Meter hohen Pass zu schleppen“, erzählt der Gym-Lehrer. Er will auch nicht die ganze historische Wegstrecke Hannibals in Angriff nehmen, sondern „nur“ die schwierigsten 100 Kilometer davon. Müllers Plan sieht vor, im kommenden August von Guillestre in Frankreich über den Col de la Traversette nach Saluzzo in Italien zu marschieren.

Testbetrieb im Mai, Überquerung im August

Als Probegalopp für das große Abenteuer ist im Mai eine Tour auf die Hinteralm vorgesehen. „Das ist zwar im Vergleich zur Route über den Col de la Traversette ein Kindergeburtstag, aber ein bisschen Material testen kann man dabei dennoch. Und ganz nebenbei wäre dann auch der Muckenkogel zum ersten Mal mit einem Elefanten bezwungen worden“, schmunzelt Müller.

„Der Weg führt über weite Strecken über endlose Geröllhalden“, weiß Müller um die Herausforderung. | NOEN

Sein Hauptmotiv für die ungewöhnliche Aktion sei der gute Zweck, betont der 62-Jährige. So will Müller bei anschließenden Bilder-Vorträgen über seine spektakuläre Reise wieder Spendengelder für die Äthiopienhilfe des Hohenbergers Heinz Auer lukrieren.

Ob der Abenteurer die Alpenüberquerung tatsächlich schafft, bleibt abzuwarten. Müller: „Als ich zufällig auf das Video eines französischen Bergwanderers stieß, musste ich mein Konzept völlig neu überarbeiten. Der Weg führt nämlich über weite Strecken über endlose Geröllhalden, die es sehr schwierig machen werden, den Elefanten voranzubringen.“ Müller ist sich daher schon vor seinem Abenteuer ziemlich sicher, dass Hannibal seine Elefanten aufgrund des hochalpinen Geländes damals nicht über den Col de la Traversette gebracht haben kann.

„Vielleicht ist er mit einem Teil seiner Reiterei dort gegangen, niemals aber mit schwerfälligen Dickhäutern“, weiß der unternehmungslustige Gym-Lehrer. „Ich will es dennoch versuchen, vielleicht auch nur, um die Unmöglichkeit dieses Unternehmens zu beweisen. Vielleicht bin ich auch auf die Hilfe herbeieilender Wanderer angewiesen, um meinen grauen Riesen über den Pass zu bringen“, sagt Müller. Fortsetzung folgt. . .