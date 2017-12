Frostige Temperaturen draußen, (leicht) erhitzte Gemüter drinnen: Mitten im Winter dominierte die Debatte um die neue Badeordnung im Lilienfelder Freibad die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres.

Zur Erinnerung: In der Saison 2017 war dem Bademeister von der ÖVP-Stadtspitze die Weisung erteilt worden, das Tragen von Burkinis, also Badebekleidung für muslimische Frauen, zu unterbinden. „Es geht uns um die Einhaltung der Hygiene, dass das Wasser sauber bleibt“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Labenbacher von der Mehrheitsfraktion ÖVP eingangs im Gemeinderat. Die SPÖ reklamierte — letztlich vergeblich — sich nicht darauf festzulegen, nur mehr „ortsübliche“ Badebekleidung zu erlauben. „Das hat nichts mit Hygiene und Sicherheit zu tun“, erklärte SPÖ-Chef Martin Trattner.

Und: Ihm fehle die Definition, was „ortsüblich“ nun bedeute und warum dies in der neuen Badeordnung verankert sein müsse. „Damit niemand mit dem Burkini geht“, antwortete ÖVP-Gemeinderat Martin Tröstl. Freilich blieb er damit der einzige aus der ÖVP-Riege, der konkret auf die Bedeutung des Wortes „ortsüblich“ einging. ÖVP-Gemeinderätin Elfriede Ressl, bekannt für ihr Engagement für Flüchtlinge, erklärte, für sie sei durch diese Definition „noch niemand ausgeschlossen“.

SPÖ-Mandatar Burkhard Eberl stellte die Frage in den Raum: „Was ist gescheiter: Wenn die Muslime mit Leggins ins Wasser gehen oder im Burkini, der aus Badestoff besteht?“ Parteikollege Martin Trattner betonte, die SPÖ sei für ein etwaiges Burkini-Verbot nicht zu haben. Durch Zwang herbeigeführte Assimilation, also die völlige Anpassung, sei der falsche Weg. Wenn die ÖVP Ausgrenzung von Muslimen statt Integration wolle, dann solle sie das offen sagen und „nicht unter Hygienevorschriften verstecken“, beanstandete Trattner.

Stadträtin Barbara Weiß (ÖVP) verwies auf die vielfältigen Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge in der Stadt. Und sie ergänzte: „Auch im Bad behandeln wir alle gleich. Wir sind keine schlechten Menschen.“

Ortschef verweist auf Regelung in Hainfeld

Im Zuge der Debatte verwies Ortschef Labenbacher noch darauf, dass etwa auch die SPÖ-dominierte Gemeinde Hainfeld, das Wort „ortsüblich“ in der Badeordnung festgeschrieben habe. Fazit: Die Neuregelung wurde (in Abwesenheit des einzigen FPÖ-Mandatars) von der ÖVP beschlossen. Die SPÖ stimmte der Badeordnung mit der Ausnahme des Wortes „ortsüblich“ zu. Fortsetzung folgt im Sommer. Da sollte dann schnell klar werden, wie die neue Badeordnung in der Praxis zur Anwendung kommt und ob Burkinis erlaubt sind oder nicht. . .

Alle anderen Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. ÖVP und SPÖ betonten die gute Zusammenarbeit 2017.