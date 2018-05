Produktion: Die Kapazität wird sich durch den Ausbau nicht ändern. Die aktuelle Kapazität an Strangpressprofilen liegt derzeit bei etwa 32 Kilotonnen netto, die zusammen mit dem Schwesterwerk in Zarnovica, Slowakei, als Bearbeitungsstandort geliefert werden. „Durch die Verschiebung der Projekte und Produkte zu höherem Kundennutzen werden mehr Ressourcen für die Schaffung dieses Mehrwerts bereitgestellt“, so Geschäftsführer Gerhard Anger.

Ausbau-Zweck: Für aktuelle und zukünftige Projekte werden technische Weiterentwicklungen und Prüfungen gefordert. Anger: „Darüber hinaus wird die Einrichtung für alle Divisionen der Neuman-Gruppe genutzt und damit die gesamte Breite der Technologien zentral unterstützt.“