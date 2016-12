Sehr frostig hat der Freitag in Teilen Niederösterreichs begonnen: In Lilienfeld wurden in der Früh minus 18 Grad gemessen, damit war die Bezirkshauptstadt laut Landespressedienst der "Kältepol". Die Lawinengefahr in Hochlagen der Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet ging wie erwartet von Stufe "3" (erheblich) auf "2" (mäßig) zurück, sonst bestand geringes Risiko.

In höheren Lagen des Waldviertels und des Alpenvorlandes musste am Freitag vereinzelt mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden, teilte der Landespressedienst mit. Kettenpflicht bestand für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B21 über den Ochsattel, den Rohrersattel und das Gscheid sowie der B23 über den Lahnsattel. Lkw ab 7,5 Tonnen mussten auf der L175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen. Die L132 zwischen Adamstal und Gütenbach war aufgrund eines Baumbruchs gesperrt.