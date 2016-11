Lilienfeld

Ein Aushängeschild der heimischen Haute Cuisine ist Jacqueline Pfeiffer. Die Drei-Hauben-Köchin mit Lilienfelder Wurzeln kann eine beachtliche Karriere mit einer Reihe von Stationen in Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz vorweisen. Nach dem Abschied aus dem Vestibül im Wiener Burgtheater im September hat sie nun im Burgenland eine spannende Herausforderung gefunden.

Im Restaurant Henrici, mit Blick auf das Schloss Esterházy in Eisenstadt, welches seit Jahren zu den beliebtesten kulinarischen Adressen in Ostösterreich zählt, soll Pfeiffer mit inspirierende Kreationen und feinem Gespür für frischen Wind sorgen. „Die Kombination hat einen großen Reiz und besonderen Charme für mich. Es handelt sich um kein alltägliches Projekt“, begründet sie ihre Entscheidung für dieses Angebot. „Ich will mich persönlich weiterentwickeln, mit einem Fuß aus der Küche hin zum Ideengeber. Gerade ohne täglichen Druck und freier Sicht von oben bekommt man einen ganzheitlicheren Blickwinkel.“

„Köchin des Jahres“

Gemeinsam mit Chefkoch Gabor Grof, zuletzt im Gourmet-Hotel Bären im schweizerischen Langenthal tätig, wird an einem neuen Gesamtkonzept gearbeitet. Ziel sei, eine prägnante Linie mit Einflüssen aus dem Seewinkel und einer pannonischen Note für das Henrici zu entwickeln.

In der männerdominierten Branche hat Pfeiffer sich durch ihre unkonventionelle, klare Küche, den leidenschaftlichen Umgang mit Wildkräutern, dem gekonnten Spiel mit Aromen und der generellen Reduktion auf das Wesentliche einen Namen gemacht. Seit Jänner kann man sich auch im ORF-Format „Frisch gekocht“ vom Talent der „Köchin des Jahres“ (2012 „Gault Millau“) überzeugen.