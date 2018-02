Seit Jänner des Vorjahres ist der Posten vakant. Auf der Suche nach einem Kinderarzt mit Kassenvertrag für den Bezirk Lilienfeld ist die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) noch keinen Millimeter weitergekommen. Die aktuelle Ausschreibung, die mit 20. Februar geendet hat, brachte — wie die bisherigen zuvor — keine Bewerbung, bestätigt NÖGKK-Sprecherin Elisabeth Heinz auf NÖN-Anfrage.

Stelle wird erneut ausgeschrieben

Den Kopf in den Sand stecken werde man aber nicht, versichert Heinz: „Die Ärztekammer schreibt in unserem Auftrag die Stelle mit 10. März erneut aus. Damit ist eine Besetzung der Stelle frühestens mit 1. Juli möglich.“

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher verspricht: „Wir bemühen uns intensiv, in der Sache etwas weiterzubringen. Der Bedarf nach einem Kinderarzt ist gegeben.“ Er habe in dieser Causa auch schon persönliche Gespräche geführt, bisher aber ohne Erfolg. Bezirksärztevertreter Richard Friewald hatte angesichts der landesweit hohen Zahl an offenen Kinderarzt-Stellen zuletzt erklärt, dass viele Eltern mit ihren Sprösslingen gleich den Allgemeinmediziner aufsuchen würden, anstatt den Kinderarzt zu bemühen. Damit seien auch die Verdienstmöglichkeiten eines niedergelassenen Kinderarztes eingeschränkt.

Wer sich um den freien Posten bewirbt, muss übrigens eine Mindestordinationszeit von 20 Stunden einhalten.