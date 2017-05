Eine Fragestunde am Donnerstag im Hohen Haus nutzte FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, um SPÖ-Verkehrsminister Jörg Leichtfried mit der geplanten S 34 zu befassen. „Die S 34 ist ein wichtiges Verkehrsprojekt, sowohl für den niederösterreichischen Zentralraum als auch für den an Abwanderung leidenden Bezirk Lilienfeld. Da es im Sinne der Bürger zu keinen weiteren Verzögerungen kommen darf, ist es wichtig, den Verkehrsminister immer wieder mit dem Thema zu befassen und nicht locker zu lassen“, so Hafenecker.

In seiner Antwort stellte Leichtfried den Erlass des UVP-Bescheides für das erste Quartal 2018 in Aussicht, sofern keine Einsprüche eingebracht werden. „Wir Freiheitlichen werden die Einhaltung dieses Zeitplanes ganz genau beobachten“, kündigt Hafenecker an.

200 Unterschriften für Parteienstellung nötig

Währenddessen gesellen sich zu den bestehenden Anti-S-34-Gruppen jetzt noch zwei St. Pöltner Initiativen, deren Ziel es ist, beim UVP-Verfahren Parteistellung zu erlangen. Dafür notwendig sind zumindest 200 Unterschriften. Der Startschuss für die Initiativen „s34-sinnlos.at“ sowie „Stopp Spange Wörth“ erfolgte bei einer Informations-Veranstaltung im Gasthaus Rosenberger im St. Pöltner Stadtteil Nadelbach.

Vor allem Landwirte machen gegen die Schnellstraße mobil. Sie kritisierten bei der Veranstaltung den massiven Bodenverbrauch für die neun Kilometer lange Schnellstraße und den Knoten mit der Westautobahn, aber auch die zu erwartende Zerstörung des landwirtschaftlichen Wegenetzes. Mit eigenen Foto-Montagen machen die Bürgerinitiativen außerdem auf die massiven Auswirkungen auf das Landschaftsbild aufmerksam.

Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr: Die Einspruchsfrist im Rahmen des UVP-Verfahrens endet Ende Mai. „Wichtig ist, dass sich möglichst viele an der Unterschriftenaktion beteiligen. Es geht nicht nur darum, Parteistellung zu erlangen, sondern auch darum, politischen Druck gegen die S 34 aufzubauen“, betont „s34-sinnlos.at“-Sprecher Walter Heimerl.