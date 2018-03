Mit einem Stock schlug ein Tschetschene in einem Asylwerberheim in Lilienfeld auf einen Landsmann ein, verpasste ihm so eine Platzwunde und sitzt nun in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten vor Richterin Andrea Humer. Geständig zu dem Vorwurf ist der 36-Jährige nicht. Vielmehr habe ihn der Kontrahent im November 2017 attackiert.

„Wir haben wegen einer Banalität gestritten, da hat er ein Bett in meine Richtung geworfen, ich habe abgewehrt und es zurückgeschmissen, er ist auf den Boden gefallen“, erzählt der Angeklagte. Beim Sturz habe sich sein Landsmann die Platzwunde zugezogen.

Völlig anderes schildert das Opfer. „Er hat immer meine Sachen durchwühlt, mich beschimpft und gesagt, dass er hier der Chef wäre und ich niemand. Ich sollte alles tun, was er sagt“, berichtet der 46-Jährige.

„Es ist so, in meiner Wut weiß ich nicht, was ich anstelle.“ Der Angeklagte im Prozess am Landesgericht in St. Pölten

Und er setzt fort: „Er hat mich gewürgt, ist auf mir gesessen, hat mit einem Stock auf mich eingeschlagen. Ich habe sehr stark geblutet.“ Nach dieser brutalen Attacke musste der 36-Jährige das Asylwerberheim verlassen.

Was der Angeklagte zu den Schilderungen des Opfers sagt? „Er lügt. Ich habe in Österreich noch keinen Menschen geschlagen und versuche, mich unter Kontrolle zu halten.“ Daran zweifelt die Vize-Gerichtspräsidentin. „Nehmen Sie es mit der Wahrheit nicht so genau?“, fragt sie und bekommt keine Antwort. Stattdessen sagt der 36-Jährige: „Es ist so, in meiner Wut weiß ich nicht, was ich anstelle.“

Ein Einbruch in eine Wohnung in Baden wird dem Angeklagten weiters zur Last gelegt, DNA-Spuren hinterließ er dort. Auch das gibt er nicht zu.

Bestrafung fordert Ankläger Leopold Bien. „Der Angeklagte entzieht sich penetrant dem Milderungsgrund eines Geständnisses und vergisst delinquentes Verhalten sofort“, so der Ankläger.

Wegen Körperverletzung und Einbruchsdiebstahls setzt es für den 36-Jährigen 24 Monate teilbedingt, vier Monate davon im Gefängnis (rechtskräftig).