Lilienfeld , TÃ¼rnitz

Das Traditionsbestattungsunternehmen Kessler aus Türnitz erweitert. Mit 1. Jänner 2017 übernimmt das fünf Mitarbeiter zählende Team um Firmenchef Eduard Kessler die Bestattung von Franz Metelka in Lilienfeld.

„Ein Begräbnis soll keine Show sein"

„Kessler und Metelka sind zwei Familienbetriebe, die Betriebsnachfolge passt gut in unsere Geschäftsphilosophie“, erklärt Eduard Kessler. Zu den Standorten in Türnitz und Mariazell kommt mit Jahresanfang nun jener von Metelka in der Lilienfelder Zdarskystraße hinzu, eine Bürokraft wird noch gesucht. Das bisherige Erfolgsrezept unter dem Motto „individuell, menschlich, persönlich“ sowie das Haupttätigkeitsfeld im Bezirk Lilienfeld und in Mariazell sollen indes beibehalten werden. Wobei Kessler betont: „Ein Begräbnis soll keine Show sein. Das Abschiednehmen steht an erster Stelle.“ Apropos Abschied nehmen: Die Zahl der Feuerbestattungen ist im Vormarsch, über 65 Prozent seiner Begräbnisse sind mittlerweile Urnenbeisetzungen, bestätigt Kessler.

Das größte Begräbnis, das er je durchgeführt hat, war jenes der verstorbenen Innenministerin Liese Prokop. „Da haben wir gleich mehrere tausend Sterbebilder verteilt“, erinnert sich Kessler. Als tragischste Beisetzung der jüngeren Vergangenheit nennt der Firmenchef drei tödlich verunglückte junge Burschen, die bei einem Verkehrsunfall in Gußwerk ihr Leben ließen. Kessler: „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen. Genau da liegen unsere Stärken. Mit den Angehörigen sprechen, zuhören und auf ihre Bedürfnisse eingehen, ist unsere Firmenphilosophie.“