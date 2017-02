Egal ob Festival, Streetfoodmarket oder GTI-Treffen, eines darf nicht fehlen – beste Burger. Die liefert seit Sommer 2015 der Lilienfelder Benjamin Zeilinger mit seinem Team. Seitdem ist er mit dem „Grill&Roll“-Foodtruck auf Österreichs Straßen unterwegs.

Beste Stimmung und viel Besuch beim „Air+Style“ in Innsbruck. | NOEN

„Das Highlight war für uns das Acoustic-Lakeside-Festival in Kärnten. Dort hatten wir durchgehend an allen Tagen eine Schlange vor dem Truck und die Besucher wie auch das Festival waren total entspannt und nett“, berichtet Zeilinger. Die Burger werden auf die Veranstaltungen abgestimmt. Bei großen Events mit hoher Ausgabefrequenz gibt es nur zwei verschiedene Burger. Bei den Tagesstandplätzen oder kleineren Festen können es dann fünf oder sechs Burger-Varianten sein.

Auch das Winterwetter tut dem Burger-Erfolg keinen Abbruch. Erst letzte Woche war das Team beim „Air+Style“-Festival in Innsbruck vertreten, und auch beim Eistraum am Rathausplatz in Wien waren die Lilienfelder mit ihrem Foodtruck dabei. Dabei setzen sie ihre Philosophie „Traisental Regional“ um. Denn alle Hauptlieferanten vom Fleischer bis zum Bäcker kommen aus Lilienfeld.

„Das Highlight war das Acoustic-Lakeside-Festival in Kärnten. Dort hatten wir durchgehend an allen Tagen eine Schlange vor dem Truck.“Benjamin Zeilinger, „Grill&Roll“

Ein Traum von Zeilinger wäre es, bei einem Festival im Sommer am Meer Burger anzubieten. Ob es dazu aber noch kommen wird, ist fraglich. „Ich suche für den Food-Truck und das Grill&Roll-Unternehmen einen Betriebsnachfolger“, berichtet der Lilienfelder. Er hat Pläne mit einer neuen Art von Fast-Food- Kette, „wo man mit gutem Gewissen hingehen kann und man Qualität bekommt“.