Die Fraktionen waren schon beim Dank für die gute Zusammenarbeit im ersten Halbjahr und den Wünschen für einen schönen Sommer, als es im Gemeinderat am Donnerstag doch noch zu einer Unstimmigkeit zwischen SPÖ und ÖVP kam.

Gemeinderat Burkhard Eberl (SPÖ) wollte von der Mehrheitsfraktion ÖVP wissen, ob im Lilienfelder Stadtbad ein Verbot für das Tragen von Burkinis — einer Badebekleidung für muslimische Frauen — eingeführt worden sei.

Woraufhin Vizebürgermeister Manuel Aichberger (ÖVP) bestätigte, dass sich die anwesenden Stadträte im Rahmen eines Jour fixe gemeinsam darauf verständigt hätten, den Bademeister anzuweisen, die Benützung der Badeanlage in Burkinis für die Saison 2017 zu unterbinden. Eberl mokierte sich, darüber von der ÖVP nicht informiert worden zu sein: „Wir haben nicht Bescheid gewusst. Auch die ÖVP hat ein Telefon.“ Und: Das einzige Gremium, das über die Causa Burkini-Verbot entscheiden könne, sei der Gemeinderat, so Eberl.

„Es kann Integrationswilligen nur helfen, wenn sie sich an den bei uns vorherrschenden kulturellen Gegebenheiten orientieren.“ Vizebürgermeister Manuel Aichberger

Konter von Aichberger: „Wenn die SPÖ-Fraktion kritisiert, von der diesjährigen Regelung beziehungsweise der Burkini-Debatte nichts gewusst zu haben, liegt das vielleicht daran, dass weder bei der Bezug habenden Ausschuss-Sitzung, noch beim seinerzeitigen Jour fixe ein SPÖ-Vertreter anwesend war.“ Die Gewährleistung des Informationsflusses sei nicht nur eine Bringschuld der Mehrheits-, sondern auch eine Holschuld der Minderheitsfraktion.

Der zuständige Ausschuss für Schulen, Kindergärten, Bad, Familie und Spielplätze habe schon in seiner Sitzung am 14. Juni empfohlen, die bis dato geltende Badeordnung aus 2003 bis zur Badesaison 2018 zu überarbeiten beziehungsweise zu aktualisieren, so die Schwarzen. „Regelungen — etwa zur Badebekleidung — finden sich derzeit darin nicht. Für den heurigen Badebetrieb, der bereits Ende Mai angelaufen ist, war daher rasch eine Entscheidung zu treffen“, betont Bürgermeister Wolfgang Labenbacher (ÖVP).

Aus seiner politischen Haltung macht Vizeortschef Aichberger indes kein Hehl: „Ich glaube persönlich, dass ein Großteil der Lilienfelder Bevölkerung Burkinis bei uns kritisch bis ablehnend gegenübersteht. Dabei geht es nicht um Hygiene, sondern um Fragen der Ortsüblichkeit und der tradierten Körperkultur, so ehrlich muss man diese Diskussion schon führen. Zudem kann es Integrationswilligen nur helfen und förderlich sein, wenn sie sich an den bei uns vorherrschenden kulturellen Gegebenheiten orientieren.“

Beschluss für neue Badeordnung fehlt noch

Spätestens im Herbst steht die Fortsetzung der Burkini-Debatte mit dem angepeilten Beschluss der neuen Badeordnung im Gemeinderat am Programm. Dann (vermutlich) auch im Beisein des einzigen FPÖ-Gemeinderates Andreas Bachkönig, der im Gemeinderat letzte Woche entschuldigt war. Und mit einigen Vorbehalten seitens der SPÖ gegen ein allfälliges in der Badeordnung verankertes Burkini-Verbot, wie Burkhard Eberl schon am Donnerstag durchklingen ließ: „Burkinis sind eine hygienischere Badebekleidung als manch lange Badehose.“ Für (weiteren) politischen Zündstoff scheint also gesorgt zu sein.