Lilienfeld

So hatten sich das die Angehörigen und die Trauergäste ganz und gar nicht vorgestellt: Beim Begräbnis von Karl Thoma kam es am Donnerstag in der Stiftsbasilika und beim Ausgang zu Störungen durch aufdringliches Betteln.

„Mit Zetteln wurde durch die Gruppe aggressiv um Geld gebettelt. Die Polizei verweist darauf, dass in so einem Fall einer Verwaltungsübertretung sofort eingeschritten werden kann. Ich empfehle daher, bei einem Wiederauftreten die Polizei zu rufen“, zeigt sich Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, der sich unter den Trauergästen befand, empört.

Ortspolizeiliche Verordnung als Lösung ?

Unabhängig von dieser, so Labenbacher, „pietätlosen Störung“ hat der Ortschef Sicherheitsgemeinderat und Vizebürgermeister Manuel Aichberger ersucht, auch eine Verordnung zum Verbot des stillen Bettelns unter die Lupe zu nehmen. „Durch ortspolizeiliche Verordnung der Gemeinde kann an bestimmten öffentlichen Orten, etwa bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und in deren näherem Umkreis, im Eingangsbereich von Lokalen, Geschäften und öffentlichen Gebäuden sowie im Mündungsbereich von Fluchtwegen von Gebäuden, auch das stille Betteln untersagt werden“, erklärt Aichberger.

Falls die rechtliche Prüfung ergibt, dass ein derartiges Verbot in Teilbereichen, beispielsweise im Bahnhofsbereich oder im Bereich der Stiftskirche, möglich ist, könnte die Verordnung laut Aichberger in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen beschlossen werden. „Vor Erlassung einer solchen Verordnung ist nämlich noch der Landespolizeidirektion Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Letztlich muss die Gemeindeaufsicht die Erlassung der Verordnung auch genehmigen“, weiß der Vizeortschef.