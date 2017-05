„Nach dem großen Erfolg im Vorjahr war es uns wichtig, den Schwung auch ins Jahr 2017 mitzunehmen“, sagt Stadtrat Thomas Gravogl.

Der Nachhaltigkeitsgedanke war bereits in der Planung des Volksmusikfestivals „AufhOHRchen“ 2016 ein zentrales Thema. Deshalb wird die Stadtgemeinde Lilienfeld in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich heuer eine zwar kleinere, aber trotzdem hochwertige Veranstaltungsreihe unter dem Motto „wieder AufhOHRchen“ in der Bezirkshauptstadt organisieren.

„Schon Mitte Mai starten wir wie im Vorjahr mit einem stimmungsvollen Vorprogramm auf unseren Berghütten“, berichtet Gravogl. Los geht es am Samstag, 13. Mai, um 11 Uhr mit den Holzkoglbuam in der Traisner Hütte auf der Hinteralm und ab 14 Uhr auf der Lilienfelder Hütte am Muckenkogel.

Am Samstag, 20. Mai, werden ab 17 Uhr das Hubertusquartett und die Schrambacher Geigenmusik auf der Himmelalm aufspielen. Am Sonntag, 21. Mai, werden die Almgasthöfe Klosteralm (11 Uhr) sowie Billensteiner (14 Uhr) beschallt.

Das Kernwochenende ist vom 16. bis 18. Juni geplant. Am Freitag, 16. Juni, gibt es den gemeinsamen Workshop „Brüderlein & Schwesterlein“ von Gymnasium und Kindergarten Lilienfeld und abends das Konzert „Klassik trifft Volksmusik“ im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld. Am Samstag, 17. Juni, wird wieder die 2016 viel gelobte Wirtshausmusik in den Gaststuben von Lilienfeld über die Bühne gehen und am Sonntag, 18. Juni, findet nach dem Festgottesdienst mit musikalischer Gestaltung noch ein Frühschoppen statt.