Um neue kreative Impulse in der Region zu setzen, wurde 1993 der Kulturverein K.O.M.M. ins Leben gerufen. Das Angebot umfasst Theater, Volksmusik, Jazz, Vorträge, Literatur, Kabarett, Kinderprogramme, Ausstellungen, klassische Konzerte, Tanz und anderes mehr. Unterstützt werden genauso Kulturträger aus dem In- und Ausland sowie junge Nachwuchskünstler.

Heuer wird nach dem gut besuchten Neujahrskonzert mit zwei Terminen und der Faschingsveranstaltung eine Liebesgeschichte rund um die Themen Erwachsenwerden, Abnabelung und Loslassen am Montag, 19. Februar, um 19.30 Uhr im Raiffeisensaal gezeigt. Die Schauspieler Angelo Konzett, Glenna Weber und Birgit Wolf der „NEUEN BÜHNE WIEN“ (NBW) bringen mit Regisseur Sam Madwar das Stück „Schmetterlinge sind frei“ auf die Bühne. In diesem weist Autor Leonard Gershe darauf hin, dass man kein Augenlicht benötigt, um klar sehen zu können.

Wanderkino präsentiert europäische Filme

Unter der Leitung von Marcus Strahl – dem Intendanten der Wachaufestspiele – wurden von der NBW seit 2002 schon viele Vorstellungen unterschiedlichster Inszenierungen in ganz Österreich abgehalten und damit Publikumswünsche erfüllt.

„Der Kulturverein organisiert als Serviceleistung für die Bevölkerung von Mariazell und Umgebung auch Theater-Gastspiele“, sagt Projektleiterin Margarethe Degischer vom K.O.M.M., „die Leute sind interessiert, die Resonanz groß.“ Für NÖN-Leser gibt es übrigens eine Kartenverlosung (siehe Info-Box).

Filmfreunde kommen dann am Mittwoch, 21. Februar, und Mittwoch, 21. März, im Richard- Feischl-Saal bei der Reihe „EU XXL, das europäische Wanderkino des 21. Jahrhunderts“ auf ihre Kosten. Am 21. Februar ist um 17 Uhr der schweizerische Streifen „Schellen-Ursli“ und um 19.30 Uhr die französische Komödie „Gemeinsam wohnt man besser“ zu sehen. Als poetisches Vermächtnis an Nobelpreisträger Pablo Neruda im sizilianischen Exil präsentiert sich „Il postino – Der Postmann“ am 21. März um 19.30 Uhr.

Heiteres ist am Freitag, 27. April, um 15 Uhr im Volksheim St. Sebastian beim Kindermusical „Max & Moritz“ angesagt. Die Geburtstagsparty zum 25-jährigen Bestandsjubiläum steigt indes unter dem Motto „Festl am See“ am Sonntag, 27. Mai, ab 10 Uhr am Erlaufsee.