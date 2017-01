Die Abwasserbeseitigungsanlage in Wegscheid, Fahrzeuge für die Feuerwehr und Bauhöfe sowie Straßensanierungen zählen laut Bürgermeister Manfred Seebacher zu den Vorhaben in diesem Jahr.

Gestartet wurde auch die Vorbereitungsphase für den Um- beziehungsweise Neubau des Schulzentrums mit Volksschule, Neuer Mittelschule und Musikschule. „Das ist eines der größten Projekte der Zukunft und eine Herausforderung“, sagt Seebacher. Notwendig seien Maßnahmen beim Brandschutz sowie der Barrierefreiheit und eine thermische Sanierung, „da Energie in die Luft geblasen wird“, so das Stadtoberhaupt. Punkto Zeitplan soll 2018 die Ausschreibung stattfinden, der Baubeginn wird 2020 angestrebt. Die Kosten beziffert eine Studie des Landes Steiermark mit rund 12 Millionen Euro. Um das Geld „aufzutreiben“, hat Seebacher schon einige Gespräche geführt.

„Sehr zufrieden“ über Besucherzahlen und Umsätze ist der Bürgermeister indes bezüglich des letzten „Advent in Mariazell“. Gut entwickelt hätten sich weiters die Städtepartnerschaften. Im portugiesischen Fatima nahm der Bürgermeister an einer Arbeitstagung teil. Eine enge Verbindung bestehe außerdem zu Altötting in Bayern.