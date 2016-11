Bislang aufgeteilt auf drei Gebäude im Ortszentrum von Mariazell, wurde seit 2012 nach einer Lösung gesucht. Nun hat das Warten ein Ende: Das nach Baubeginn im März innerhalb einiger Monate errichtete Quartier des Roten Kreuzes (RK) Mariazellerland am Standort des ehemaligen Landeskrankenhauses in St. Sebastian beinhaltet alles, was für einen modernen Betrieb nötig ist. Neben dem Mannschaftsbereich mit Küche, Büro und anderen Räumen stehen eine Garage mit Waschbox sowie auch Hygieneschleusen zur Verfügung.

„Die 1,3 Millionen Euro Baukosten konnten durch die großzügige Unterstützung der steirischen Landesregierung, sie steuerte insgesamt eine Million bei, gestemmt werden“, sagt der Dienstführende der Ortsstelle Mariazell, Benjamin Leodolter.

Moderne Dienststelle für das Mariazellerland

Am Dienstag, 25. Oktober, fand die offizielle Eröffnung statt. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer und Landesrat Hans Seitinger übergaben den Neubau seiner Bestimmung. Unter den Ehrengästen konnte Ortsstellenleiterin Andrea Prenner ebenfalls Bürgermeister Manfred Seebacher, Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser, den Präsidenten des Roten Kreuzes Steiermark, Werner Weinhofer, Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch und Bezirksstellenleiter Roland Alexa begrüßen. Die Segnung wurde vom neuen Mariazeller Stadtpfarrer Pater Christoph Pecolt zelebriert und von einer Abordnung der Stadtkapelle Mariazell feierlich umrahmt. „Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit und der Baustelle rund herum findet unser Tag der offenen Tür erst am 22. April 2017 statt“, weist Leodolter übrigens schon jetzt auf einen künftigen Termin hin.

Die RK-Einsatzstelle ist eines von drei Projekten des Nachnutzungskonzeptes für das ehemalige Landeskrankenhaus Mariazell. Dieses wurde mit 1. Oktober in ein Gesundheitszentrum umgewandelt. Geführt wird es vom Türnitzer Allgemeinmediziner und Lilienfelder RK-Bezirksstellenleiter Patrick Killmaier. Zusätzlich steht die Erweiterung des Pflegeheims des Sozialhilfeverbandes Bruck-Mürzzuschlag an.