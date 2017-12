Die Gemeinde Mitterbach plant in Kooperation mit einem gemeinnützigen Bauträger und mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung eine Wohnhausanlage mit zehn Wohneinheiten. „Es gibt immer wieder Anfragen wegen Wohnraum“, sagt Bürgermeister Alfred Hinterecker. Mit dem Projekt sollen Familien im Ort behalten, aber auch Zuzug ermöglicht werden.

Erlaufsee in nächster Nähe zu Wohnbauüprojekt

Die Errichtung des Gebäudes ist in der Seestraße rund 250 Meter nach der Lift-Talstation vorgesehen. „Der Platz Richtung Erlaufsee ist wunderbar“, so Hinterecker. Die Einheiten werden über 55 bis 75 m² Nutzfläche verfügen und sind 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen. Zugehörige Außenflächen wie Balkon oder Terrasse mit Garten laden zum Verweilen ein. Die Wohnhausanlage nach modernen ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise wird in Miete vergeben. Für ein optimales Raumklima sorgen die kontrollierte Wohnraumlüftung sowie moderne Heizmöglichkeiten.

Nach derzeitigem Stand wird ein Baubeginn für Mitte 2018 und die Übergabe im Herbst 2019 angepeilt. Interessenten, welche die Voraussetzungen des Landes Niederösterreich für den Erhalt einer geförderten Wohnung erfüllen, können sich am Gemeindeamt melden.