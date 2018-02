Ortschef vor Rückzug aus Gemeindepolitik.

Seit September 2001 ist er an der Spitze der Gemeinde, nun steht für ÖVP-Mandatar Alfred Hinterecker definitiv fest, das Bürgermeisteramt an den Nagel zu hängen. „Es ist Zeit, an die Nachfolge zu denken und an eine jüngere Person zu übergeben. Bei der Gemeinderatswahl 2020 werde ich nicht mehr als Spitzenkandidat antreten“, bestätigt der 73-Jährige der NÖN exklusiv.

