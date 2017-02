Pünktlich zur bevorstehenden Wiederöffnung der Mountainbike-Strecke auf den Muckenkogel nach der Wintersperre sorgt ein aktuelles Berufungsurteil des Landesgerichtes St. Pölten für Brisanz. In diesem wird das Ersturteil gegen eine Radfahrerin, die am 29. September 2015 abseits der freigegebenen Haupt-Forststraße in die Pedale getreten und von Jagdpächter Rudolf Gürtler auf Unterlassung geklagt worden war, bestätigt.

Biker-Fair-Play-Regeln als Bedingung

Wer keine ähnliche Klage riskieren will, sollte sich tunlichst an die Vorgaben halten — so die unmissverständliche Botschaft Gürtlers gegenüber der NÖN: „Jene, welche Wildtiere und Eigentum missachten, wage ich durch Klage auf Unterlassung an die Rechtsordnung und daraus resultierende Verpflichtungen zu erinnern.“ Gürtler warnt damit jene Hardliner, „die alle Vorschriften und Vereinbarungen bewusst — und nur angeblich ahnungslos — ignorieren.“ Vereinbart worden sei die Freigabe der Haupt-Forststraße „ausdrücklich unter der Bedingung der Einhaltung der Biker-Fair-Play-Regeln und nur für mit Muskelkraft betriebene Bergräder“, erinnert Gürtler und betont: „Seitenwege und natürlich das seitliche Waldgelände sind mit Hinweisschildern gesperrt.“

Biken als wichtiger Tourismusfaktor

Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher verweist auf die Wichtigkeit der touristischen Belebung des Berges durch die Muckenkogel-Mountainbike-Strecke. Bis diese wegen der derzeitigen Schneelage tatsächlich wieder befahrbar sei, werde es bis Ende März/Anfang April dauern, schätzt Labenbacher. Grundsätzlich ist die Route per 1. März wieder für das Radeln freigegeben.

Das Projekt mache „Lilienfeld und das Traisental attraktiver“, betont Wolfgang Labenbacher. | NOEN, privat

Die Einhaltung der Biker-Fair-Play-Regeln sei jedenfalls auch in der dritten Saison der Muckenkogel-Öffnung das Gebot der Stunde, betont Wolfgang Labenbacher. Die Vorgaben sollten zum Ausklang der kalten Jahreszeit aber auch die Wintersportler nicht ignorieren, appelliert das Stadtoberhaupt: „Der Muckenkogel ist Lebensraum für frei lebende Wildtiere. Bleiben Sie bitte daher bei Wanderungen, Ski- oder Rodeltouren und Schneeschuhwanderungen auf den vorgesehenen Strecken. Gerade im Winter sind unnötige Störungen des Wildes in seinen Ruheräumen für dieses sehr schädlich.“