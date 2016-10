Eine Ära ist zu Ende gegangen: Seit 1997 fungierte er als Geschäftsführer des gemeindeeigenen Einser-Sesselliftes auf den Muckenkogel, jetzt hat der neue Bürgermeister Wolfgang Labenbacher dieses Ehrenamt zurückgelegt. Stadtrat Christian Buxhofer wurde in der Generalversammlung der Lift-Gesellschaft per 1. Oktober zum neuen Bergbahn-Geschäftsführer gewählt. Die offizielle Bestätigung folgt in der nächsten Gemeinderatssitzung.

NÖN: Warum haben Sie die Funktion des Lift-Geschäftsführers übernommen?

Christian Buxhofer: Ich arbeite schon seit sechs Jahren im Liftausschuss mit. Durch den Bürgermeisterwechsel habe ich Wolfgang Labenbacher angeboten, diese Funktion zu übernehmen, um ihn für sein neues Amt zu entlasten. Als Lilienfelder liegen mir der Lift und der Muckenkogel sehr am Herzen. Die Weiterführung ist für den Lilienfelder Tourismus enorm wichtig.

Was sind Ihre Pläne?

Die weitere Belebung des Berges durch Veranstaltungen am Berg und gezielte Marketingmaßnahmen, natürlich nur in Absprache mit Grundeigentümern und Jagdpächtern. Auch die Bergwirte sind sehr wichtig, dass sie mit Veranstaltungen den Berg beleben.

Laufende Geschäftsjahr als positives Zeichen



Wie ist das letzte Geschäftsjahr ausgefallen?

Im letzten Geschäftsjahr waren verschiedene einmalige Investitionen notwendig, daher ist ein größerer Verlust gegeben. Die Sanierung des Daches auf der Bergstation oder die Verlegung der Trafostation waren kostenintensiv. Auch die Verkabelungen für die Seillagenüberwachung mussten erneuert werden. Das laufende Geschäftsjahr sieht bis jetzt viel besser aus, es wurden bis Ende September 5.000 Beförderungen mehr gegenüber dem Vorjahr durchgeführt. Das ist ein Plus von ca. 30 Prozent.

Was entgegnen Sie der FPÖ-Kritik, der Sessellift habe noch großes Potenzial, das aber nicht ausgeschöpft werde?

Für den Muckenkogel gibt es den mit der Firma „Pronatour“ entwickelten Masterplan, von dem wir aber mangels finanzieller Möglichkeiten nur Teile umsetzen konnten und können. Und wenn die FPÖ Ideen haben sollte, bitte auf den Tisch damit.

Sind in nächster Zeit Großinvestitionen beim Lift zu erwarten?

Nach momentanem Stand der Dinge nicht. Nächstes Jahr ist die Überprüfung des Seiles nötig, wir werden diese aber bereits heuer in der ruhigen Zeit durchführen.

Winterbetrieb wird es aus wirtschaftlichen Gründen, wie im letzten Jahr, keinen mehr geben?

Im heurigen Jahr sicher nicht. Aber sag‘ niemals nie.

In welchem technischen Zustand ist der Lift?

Die Anlage ist in sehr gutem Zustand. Betriebsleiter Thomas Sacher hat den Lift im Vorjahr in einem sehr schwierigen Zustand übernommen. Durch seinen Einsatz und den des gesamten Teams ist der Nostalgielift gut in Schuss, technisch funktioniert alles einwandfrei.