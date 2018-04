Bis 2019 gilt der Vertrag zur Öffnung der Muckenkogel-Haupt-Forststraße für das Mountainbiken noch. Nach der Winterpause darf hier ab sofort wieder in die Pedale getreten werden.

Die Gemeindeführung um Bürgermeister Wolfgang Labenbacher und Vizebürgermeister Manuel Aichberger peilt unter Einbeziehung des Jagdpächters eine Vertragsverlängerung mit dem Stift Lilienfeld sowie den weiteren Grundstücksbesitzern über 2019 hinaus an. Grund ist der boomende Wirtschaftsfaktor Mountainbiken, von dem die Stadt weiter profitieren will.

Mountainbike-Tourismus ist ein „wichtiger Faktor“

„In Österreich gibt es rund 600.000 Mountainbiker“, weiß Labenbacher um das Potenzial. Wie viele Radler konkret den Muckenkogel befahren, kann laut Ortschef mangels Zählsystem nicht konkret beziffert werden. „Es sind aber sehr viele“, so Labenbacher. Für die Hüttenwirte am Berg sei der Mountainbike-Tourismus ein „wichtiger Faktor“ geworden. Und: Im Sinne der gesunden Gemeinde stelle das Mountainbike-Netz in Lilienfeld auch ein Angebot für die eigene Bevölkerung dar, ergänzt der Ortschef.

Das Legalisieren des Bikens am Muckenkogel sei eine wichtige Errungenschaft, deren Zustandekommen Jahre gedauert habe, betont indes Vizebürgermeister Manuel Aichberger. Er appelliert daher, die Vorschriften weiter zu befolgen: „Ich hoffe, dass die Biker-Fair-Play-Regeln eingehalten werden.“