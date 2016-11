Instrumental- und Vokalmusik bot die Musikkapelle St. Aegyd gemeinsam mit Kitzband, Bläserklasse und den St. Aegyder Jagdhornbläsern beim Leopoldikonzert im St. Aegyder Festsaal.

Ehrungen für Mitglieder

Im Rahmen des Konzertes nahmen der Ehrenbezirksobmann des NÖ Blasmusikverbandes, Armin Schaffhauser, und Musikvereinsobmann Robert Eder Ehrungen vor. Mit der Ehrenmedaille in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft beim NÖ Blasmusikverband wurde Heide Leitner ausgezeichnet, Bastian Flamm erhielt das Junior-Leistungsabzeichen, Amelie Brand das bronzene Leistungsabzeichen. Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold wurde an Georg Weirer überreicht.

„Man sieht, die Zusammenlegung der beiden Musikkapellen ist bestens geglückt“, freute sich Obmann Robert Eder, welchem gemeinsam mit seinem Team von Ehrenbezirksobmann Armin Schaffhauser zur gelungenen Jugendarbeit gratuliert wurde.

Von traditioneller Marschmusik über Swing bis zu Filmmusik

Unter der Leitung von Gerhard Weirer, David Weirer, Wilhelm Stehr und Heide Leitner gaben die Musiker einen breit gefächerten Streifzug von traditioneller Marschmusik über Swing bis zu Filmmusik, Musicalausschnitten und mehr zum Besten.

Besonderen Applaus ernteten die Solodarbietungen, darunter das Trompetensolo der jungen Nachwuchsmusiker Fabian Böhm und Fabian Hochecker, das Saxophonsolo „Lets play sax“ unter Hans Dorner sowie die Gesangsdarbietung der jungen Solistin Nicole Hochfilzer, welche den Song „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth gekonnt darbot.

Humorvoll durch das Programm führten Stephanie Fankhauser und Josef Eder. Mit dem „Huby Mayr Marsch“ und einigen Zugaben endete der erfolgreiche Konzertabend.