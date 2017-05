Das hätte ins Auge gehen können: Auf der Landesstraße L 5201, Höhe Wohnhausanlage Am Teich, ereignete sich neuerlich ein Verkehrsunfall. Ein Auto durchschlug den Zaun des Kinderspielplatzes, auch der nicht mehr in Verwendung stehende Schulbusunterstand wurde beschädigt.

„Zum Glück sind bei diesem Verkehrsunfall keine Personen zu Schaden gekommen“, atmet SPÖ-Ortsvorsitzender Christian Fischer auf

SPÖ-Ortsvorsitzender Christian Fischer fühlt sich bestätigt, im April 2016 in diesem Bereich eine Unterschriftenliste für die Realisierung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen initiiert zu haben. Denn: „Das von der SPÖ ausgearbeitete Konzept hat vorgesehen, die Schulbushaltestelle vom Kreuzungsbereich in die Wohnhausanlage zu verlegen. Ich bin froh, dass wir bereits die neue Schulbushaltestelle in Verwendung haben. Nicht auszudenken, wenn wirklich in der alten Schulbushaltestelle Kinder in den Schulbus oder aus diesem gestiegen wären“, so Fischer.

Dass sich innerhalb kurzer Zeit und nahezu immer an der gleichen Stelle Unfälle ereignen, stimmt Fischer eigenen Angaben zufolge nachdenklich. „Ich hoffe daher auf ein Einlenken der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, endlich die von der SPÖ St. Veit geforderte 30-km/h- Beschränkung auf diesem Abschnitt der Landesstraße zu verordnen“, appelliert Fischer. Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller schließt das nicht aus: „Für die Gemeinde St. Veit besteht jederzeit die Möglichkeit, um eine neue Überprüfung anzusuchen.“

Polit-Debatten um Haltestellen-Verlegung

Rund um die Verlegung der Schulbushaltestelle gibt es indes erneut ein Geplänkel zwischen SPÖ und ÖVP. Christian Fischer: „Es wäre unverantwortlich gewesen, dem Vorschlag der ÖVP St. Veit, die gefordert hatte, die Schulbushaltestelle entlang der Landesstraße zu installieren, Folge zu leisten.“ Das habe, so der SPÖ-Parteiobmann, der Verkehrsunfall jetzt gezeigt. Empörter Konter von ÖVP-Gemeindeparteichefin Christine Lechner: „Das ist gelogen.“ Die Schwarzen hätten sich vielmehr für die Verlegung der Schulbushaltestelle in die Wohnhausanlage eingesetzt. Die SPÖ-Gemeindeführung sei damit einer Forderung der ÖVP nachgekommen, so Lechner.