Mit 1. Mai sollte die Wandersaison im Naturpark Ötscher-Tormäuer mit der Ötscher-Basis in Wienerbruck als Ausgangspunkt offiziell eingeläutet werden. Die unerwartete Rückkehr des Winters in der vorvergangenen Woche mit Neuschneemengen von über einem Meter in Annaberg machte jedoch einen Strich durch die Rechnung.

„Wir versuchen mit Hochdruck, die notwendigen Wegesanierungen ehestmöglich umzusetzen“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Florian Schublach zu den Bemühungen, die Begehbarkeit herzustellen. Der Saisonstart wurde vorläufig einmal auf Freitag, 5. Mai, verschoben. „Ich hoffe, dass wir bis dahin die wesentlichsten Probleme beseitigt haben“, gibt sich Schublach optimistisch.

Wie geplant stattfinden, kann der Workshop „Schnittguthecke selber bauen“ am Samstag, 6. Mai, bei der Ötscher-Basis. Neben theoretischer Information über die praktische Alternative zum Gartenzaun steht vor allem der aktive Bau des Lebensraums für Vögel, Igel und Insekten im Vordergrund.

Morgenwanderungen als neue Höhepunkt

Ebenfalls zuversichtlich ist der Naturpark-Geschäftsführer bezüglich der ersten geführten Morgenwanderung am Donnerstag, 11. Mai. Da kann man mit Naturvermittler Heribert Pfeffer ab 7 Uhr bei einer mehrstündigen Tour die faszinierende Landschaft der Ötschergräben mit ihrem beeindruckenden Schluchtensystem in aller Ruhe kennen lernen. Neben spannenden Geschichten aus Flora und Fauna sowie speziellen Geheimnissen der Region, hat der Annaberger noch eine schmackhafte Überraschung im Rucksack. Beim Mirafall gibt es nämlich für die Teilnehmer eine Jause mit Köstlichkeiten.

Apropos Kulinarisches: Testen konnten Besucher schon bereits einen eingeschränkten Betrieb im Restaurant der Ötscherbasis, welches neu von der Pächterin Sabine Fallmann mit ihrem Team geleitet wird. Diese setzt bei ihrer Speisekarte unter dem Motto „Omas Küchengeheimnisse“ auf Qualität, Regionalität und Saisonalität.