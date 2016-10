Gerhard Bauer wird des Partymachens nicht müde. Im Gegenteil: Jetzt baut er sogar noch aus, um seinen Gästen oder den Mietern seines Event-stadls bei der Traisner Stockschützenhalle noch mehr bieten zu können.

Fixer Gastronomiebetrieb geplant

„Unser Zubau ist fix. Wir vergrößern um 90 Quadratmeter“, erzählt Bauer im NÖN-Exklusivgespräch. Der neue Trakt wird direkt an den bisherigen Stadl angebaut. Dieser Zubau erfolgt nicht nur aufgrund der steigenden Gästezahlen bei sämtlichen Veranstaltungen, sondern auch, weil Bauer etwas ganz Neues vor hat. „Wir wollen beim Stadl fix eine Gastronomie etablieren“, verrät er. Sein Team und er möchten diese dann selbst führen. Wann genau und in welcher Form die Gastronomie aufsperren wird, steht derzeit noch nicht genau fest.

Parkplatzmangel wird gelöst

Apropos immer mehr Besucher: Auch den Parkplatzmangel wird Bauer in Kürze beheben. „Wir bekommen von der Gemeinde ein Grundstück zur Miete zur Verfügung gestellt, hinter dem Stadl beim Sportplatz. Dadurch haben wir dann rund 190 Autoabstellflächen mehr und dürfen uns so über insgesamt 500 Parkplätze freuen“, schildert er weiter.

Im Stadl ist auch heuer noch einiges los. „Zwischen 15. und 26. November habe ich hier meinen Wintersportartikelabverkauf. Die nächste größere Veranstaltung ist dann die Christmas Party am 17. Dezember“, kündigt Bauer an. Die Landjugend St. Veit lädt dann wieder am 25. Dezember, zum traditionellen Simandlball und am 31. Dezember lockt Bauer zum großen Silvesterstadl. „Derzeit laufen gerade mit der Jägerschaft Gespräche über die Abhaltung des Jägerballs am 17. Jänner bei uns“, so Bauer. Im Februar gibt es dann wieder die legendäre Apres-Ski-Party und im März das dreitägige Musikfestival mit Radio-NÖ-Frühschoppen. Auch der Ostertanz der Bezirkslandjugend und die Party „Sweat“ des Vereins „Du.Woas“ sollen hier wieder stattfinden.

„Mei liabste Weis“ aus Traisen?

Auf Hochtouren laufen natürlich schon jetzt die Vorbereitungen für das Oktoberfest 2017. Und noch etwas kündigt Bauer an: „Ich bin gerade in Verhandlungen mit dem ORF, dass von uns „Mei liabste Weis“ ausgestrahlt wird.