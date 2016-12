„Es fehlt einfach an ausreichend Fremdenzimmern in Traisen.“ Davon ist Unternehmer Walter Binder überzeugt. Dem soll bald Abhilfe geschaffen werden, denn er errichtet, angeschlossen an sein Café Jakob, in der Traisner Siedlung vier Fremdenzimmer mit zehn Betten unter dem Titel „Jakob´s Bed & Breakfast“. Platz sollen diese in den Räumlichkeiten finden, wo früher die Firma Elektro Graggober beheimatet war.

„Ich möchte diesen Platz auch sinnvoll nützen. Die Zimmer sollen Arbeitern, Monteuren, Wallfahrern und Wanderern eine praktische Übernachtungsmöglichkeit bieten“, nennt er als Motivation, dieses neue Angebot zu schaffen. „Ich sehe hier Synergien zum Café und keinen Mehraufwand“, ist er überzeugt. Den Schlüssel fürs Zimmer wird man sich unproblematisch beim Café-Team abholen können. Außerdem haben die Gäste hier auch gleich die Möglichkeit, zu speisen. Im April 2017 soll das Projekt umgesetzt sein. Auch für seinen Sparmarkt in Traisen plant Binder eine Modernisierung.