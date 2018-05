Sie beschäftigt sechs Mitarbeiter und ist zum größten Abwurfstangenhändler Europas avanciert — die Hirschalm GmbH.

Nach dem 2014 eingeführten Kassenschlager der Hundekau-knochen aus Abwurfstangen (2017 wurden 53.000 Stück produziert, heuer werden es um die 100.000 sein) lässt der Rainfelder Firmenchef Leonhard Merckens jetzt mit einem weiteren innovativen Produkt aufhorchen. Die Hirschalm GmbH hat ein völlig neuartiges Hundegetränk entwickelt. „Dooog“, so der klingende Name des Produkts, ist eine Rinderbrühe aus Rindfleisch, Gemüse und Kräutern, die Hunde auf natürliche Weise zum Trinken animieren soll, um die oft mangelhafte Flüssigkeitszufuhr der Vierbeiner zu erhöhen.

Die Idee dazu hatte die Familie Merckens bereits 2014. Unter Einbindung von Tierärzten und einer universitären Einrichtung ist letztlich „dooog“ entstanden. „Wir haben an die 150 Hunde getestet“, verrät Merckens. 83 Prozent der Vierbeiner seien dank des Geruchs und Geschmacks von „dooog“ deutlich „trinklustiger“ geworden.

Jetzt wird das Produkt auf den Markt gebracht. Noch im Mai soll es online vertrieben werden und im ausgesuchten Handel erhältlich sein. Diese Woche rühren Merckens und Co. zudem auf der Interzoo in Deutschland die Werbetrommel für „dooog“. „Der Bedarf ist da“, ist sich der Hirschalm-Chef sicher, mit dem neuen Produkt eine Marktlücke gefunden zu haben. 35.000 Stück des Hundegetränks wurden bei Investitionskosten von 150.000 bis 200.000 Euro im ersten Schritt hergestellt. Ziel sei es, mit „dooog“ ein drittes Standbein im Betrieb aufzubauen, so Merckens.

Bedienen möchte die Hirschalm GmbH mit dem Hundegetränk nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern speziell auch Italien, Spanien und den großen Hunde-Markt England. Wert legt Merckens auf die Feststellung, dass bei „dooog“ „ausschließlich gesunde Zutaten aus Österreich verwendet werden“.