NÖ Gesundheitslandesrat Maurice Androsch (r.), NÖGKK-Obmann-Stellvertreter Michael Pap (Mitte) und der Amtsführende Präsident des Landesschulrates für Niederösterreich, Johann Heuras (l.), überreichten die Plaketten im Rahmen einer Feierstunde in der Fachhochschule St. Pölten. Aus dem Bezirk freuten sich über die Auszeichnung die Direktorinnen Michaela Friewald-Erlekotte (VS St. Veit, 3. v. r.) und Grete Ziegelwanger (VS St. Aegyd und VS Hohenberg, 3. v. l.). Weiters im Bild: Barbara Gravogl (NÖGKK, 2 v. l.) und Barbara Fischer-Perko (NÖGKK).

| NOEN, NÖGKK/APA-Fotoservice/Nielsen