„Die Stimmung ist unglaublich“, jubelt Gerhard Bauer. Der Traisner Oktoberfest-Macher zieht positive Bilanz zu den ersten vier Tagen des 11. Traisner Oktoberfestes.

„Es war der echte Wahnsinn."

„Der stärkste Tag war unumstritten der Samstag“, berichtet er. Und: „Es war der echte Wahnsinn. Ob im Festzelt oder im Discostadl — überall herrschte beste Laune und die Gäste waren sowohl mit den Darbietungen als auch mit der Gastronomie äußerst zufrieden.“ Vor allem hätte die Interpretin Hannah aus Tirol bei den Besuchern gepunktet. „Die Gäste kamen aus verschiedensten Bundesländern“, freut sich Bauer über den großen Zustrom. Erfreulich: Es gab – trotz ausgelassener Festgäste – bislang auch keine Unruhe oder unliebsamen Zwischenfälle, so Bauer: „Dafür hat unser Sicherheitskonzept gesorgt. Wir hatten rund 15 Securitys täglich vor Ort“, betont er.

Marschmusikwertung am Sonntag als Highlight

An Besucherzahlen läge man derzeit gleich dem Vorjahr. Bauer freut auch, dass das Bezirksmusikfest mit Marschmusikwertung am Sonntag im Rahmen seines Festes stattfand: „Das war ein weiterer neuer Anziehungspunkt für zusätzliche Gäste.“ Diese Woche geht Runde zwei des Oktoberfestes über die Bühne. „Unser Stargast Jürgen Drews zählt dabei unumstritten zu den Höhepunkten“, kündigt Bauer an.